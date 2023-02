Roma, divieto di sosta e rimozioni sul Lungotevere: domani Cassazione decide per 41bis a Cospito (Di giovedì 23 febbraio 2023) domani sarà una giornata di forti tensioni, sulla carta. Infatti, per venerdì 24 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si riunirà per discutere sull’eventuale revoca dell’applicazione del regime di isolamento 41bis per Alfredo Cospito. La cautela non è mai troppa, e così per scongiurare il rischio di disordini o possibili attentati, è stato disposto il divieto di sosta sul Lungotevere. Alfredo Cospito al 41 bis: chi è e cosa è successo a Roma con gli anarchici Il provvedimento disposto dalla Questura di Roma Come anticipato, per la giornata di domani, venerdì 24 febbraio 2023, è prevista la riunione in udienza per la Corte di Cassazione presso il Palazzo di Giustizia, meglio noto come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023)sarà una giornata di forti tensioni, sulla carta. Infatti, per venerdì 24 febbraio 2023, la Corte disi riunirà per discutere sull’eventuale revoca dell’applicazione del regime di isolamentoper Alfredo. La cautela non è mai troppa, e così per scongiurare il rischio di disordini o possibili attentati, è stato disposto ildisul. Alfredoal 41 bis: chi è e cosa è successo acon gli anarchici Il provvedimento disposto dalla Questura diCome anticipato, per la giornata di, venerdì 24 febbraio 2023, è prevista la riunione in udienza per la Corte dipresso il Palazzo di Giustizia, meglio noto come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, divieto di sosta e rimozioni sul Lungotevere: domani Cassazione decide per 41bis a Cospito - IMoresi : RT @QuinziUgo: A Via Druso c'è la Protezione Civile di Roma. Rispetta di sicuro la Circolare 2016 (non visibilità da strada). Eh no, non… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Roma: i Registri Storici scrivono a Mattarella contro il divieto di circolazione nella Capitale. Scuro (… - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Roma: i Registri Storici scrivono a Mattarella contro il divieto di circolazione nella Capitale. Scur… - FabrizioCossu : RT @QuinziUgo: A Via Druso c'è la Protezione Civile di Roma. Rispetta di sicuro la Circolare 2016 (non visibilità da strada). Eh no, non… -