Roma, Diaco-Galletti (M5s): "Oipa conferma abbattimento cinghiali Villa Pamphilj, fallimento di questa amministrazione" (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Ringraziamo l'Oipa per aver confermato l'abbattimento sul posto dei 3 cinghiali adulti e dei loro cuccioli a Villa Pamphilj, il 18 gennaio scorso. A dire il vero ne eravamo già convinti, perché troppo spesso a seguire la telenarcosi è proprio l'uccisione dell'animale. Questo è l'ennesimo fallimento di un'amministrazione che non riesce, o non vuole, tutelare l'ambiente e le specie che lo popolano. Chiediamo con forza un'inversione di tendenza, che accolga le nostre richieste per una gestione sostenibile della fauna selvatica: Roma Capitale ha il dovere morale di evitare ulteriori scempi". Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5s e vicepresidente della Commissione Ambiente, e Alessandro ...

