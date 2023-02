Roma, 60 nuove moto per i vigili ferme da un anno per uno spreco di quasi 900mila euro (Di giovedì 23 febbraio 2023) commenta Restano ferme in un deposito circa sessanta delle cento nuove moto date in dotazione ai vigili della Polizia Locale di Roma Capitale . 'Mattino Cinque News' indaga sui motocicli presentati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 febbraio 2023) commenta Restanoin un deposito circa sessanta delle centodate in dotazione aidella Polizia Locale diCapitale . 'Mattino Cinque News' indaga suicicli presentati ...

