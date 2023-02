Rocca, protocollo d’intesa con Durazzano e Sant’Agata de’ Goti per la ‘Provinciale 112’ (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSiglato il protocollo d’intesa tra Provincia di Benevento ed i Comuni di Durazzano e Sant’Agata de’ Goti per gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della Strada provinciale n. 112. Il documento, che rientra nel quadro delle intese raggiunte nei giorni scorsi tra gli enti, è stato siglato dal Presidente della Provincia, Nino Lombardi, e dai Sindaci di Sant’Agata e’ Goti, Salvatore Riccio, e di Durazzano, Alessandro Crisci. L’arteria 112, che costituisce l’unico percorso che unisce il territorio di Durazzano agli altri Comuni della provincia, presenta una serie di criticità strutturali che rendono problematica almeno in alcuni tratti la percorrenza in sicurezza. I Comuni di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSiglato iltra Provincia di Benevento ed i Comuni dide’per gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della Strada provinciale n. 112. Il documento, che rientra nel quadro delle intese raggiunte nei giorni scorsi tra gli enti, è stato siglato dal Presidente della Provincia, Nino Lombardi, e dai Sindaci die’, Salvatore Riccio, e di, Alessandro Crisci. L’arteria 112, che costituisce l’unico percorso che unisce il territorio diagli altri Comuni della provincia, presenta una serie di criticità strutturali che rendono problematica almeno in alcuni tratti la percorrenza in sicurezza. I Comuni di ...

