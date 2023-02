Rocca, da Meloni grande fiducia, ho carta bianca (Di giovedì 23 febbraio 2023) "C'è grande fiducia da parte di Meloni nei miei confronti e ho 'carta bianca'. Un incontro cordiale. È stata una bella occasione dove mi ha fatto l'in bocca al lupo". Lo ha detto il neo presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) "C'èda parte dinei miei confronti e ho ''. Un incontro cordiale. È stata una bella occasione dove mi ha fatto l'in bocca al lupo". Lo ha detto il neo presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Incontro tra il neo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la premier a Palazzo Chigi: 'C'è grande fiduci… - Giorgiolaporta : VITTORIAAA del #centrodestra nel #Lazio e in #Lombardia. Il #PD perde nella sua regione più popolosa. Ma non dovev… - Sarti13Carla : La #fascista che accoglie un assassino come #Fontana, responsabile del massacro stragista in Lombardia durante il C… - Affaritaliani : Rocca: “Incontro cordiale con Meloni, mi ha fatto l’in bocca al lupo e chiesto mie priorità” - IVALDO1962 : RT @salvini_giacomo: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta incontrando a Palazzo Chigi i due presidenti di Lombardia e Lazio, Atti… -