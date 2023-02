Robert De Niro è un padre che cerca un legame con il figlio del trailer di About My Father (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli attori Robert De Niro e Sebastian Maniscalco interpretano padre e figlio nel film About My Father, di cui è stato diffuso il primo trailer. Il 26 maggio debutterà sugli schermi americani il film About My Father, con star Robert De Niro e Sebastian Maniscalco, e il primo trailer regala delle divertenti anticipazioni sugli eventi raccontati. Nel video si vedono le conseguenze di quello che accade quando il protagonista viene convinto a invitare suo padre a trascorrere un weekend insieme alla famiglia, ricca ed eccentrica, della fidanzata. Il risultato è uno scontro tra culture che causerà momenti divertenti e più di un problema, coinvolgendo anche un innocente pavone. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli attoriDee Sebastian Maniscalco interpretanonel filmMy, di cui è stato diffuso il primo. Il 26 maggio debutterà sugli schermi americani il filmMy, con starDee Sebastian Maniscalco, e il primoregala delle divertenti anticipazioni sugli eventi raccontati. Nel video si vedono le conseguenze di quello che accade quando il protagonista viene convinto a invitare suoa trascorrere un weekend insieme alla famiglia, ricca ed eccentrica, della fidanzata. Il risultato è uno scontro tra culture che causerà momenti divertenti e più di un problema, coinvolgendo anche un innocente pavone. ...

