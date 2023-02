“Roba che fa spavento”. GF Vip 7, Nikita finisce massacrata: “Ha fatto una cosa troppo brutta” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Clamorose rivelazioni fuori dal GF Vip 7 su Nikita Pelizon. La concorrente del reality show di Alfonso Signorini è finita nel mirino dopo un’incredibile scoperta su di lei fatta da alcuni utenti. Infatti, è stato tirato fuori un vecchio filmato relativo a dichiarazioni della modella su un tema delicato. Dichiarazioni che sono state condannate duramente dal pubblico, con alcune persone che hanno addirittura invocato provvedimenti durissimi, come quello di mandarla via dal mondo della televisione. E ora all’esterno del GF Vip 7 c’è chi ha voluto svelare cose gravi su Nikita Pelizon, che avrebbe detto anche nella casa più spiata d’Italia. La vippona aveva affermato sul tema Covid: “Una malattia anche gentile perché non se la prende con i bambini, non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante, molti sono asintomatici. Noi siamo fatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Clamorose rivelazioni fuori dal GF Vip 7 suPelizon. La concorrente del reality show di Alfonso Signorini è finita nel mirino dopo un’incredibile scoperta su di lei fatta da alcuni utenti. Infatti, è stato tirato fuori un vecchio filmato relativo a dichiarazioni della modella su un tema delicato. Dichiarazioni che sono state condannate duramente dal pubblico, con alcune persone che hanno addirittura invocato provvedimenti durissimi, come quello di mandarla via dal mondo della televisione. E ora all’esterno del GF Vip 7 c’è chi ha voluto svelare cose gravi suPelizon, che avrebbe detto anche nella casa più spiata d’Italia. La vippona aveva affermato sul tema Covid: “Una malattia anche gentile perché non se la prende con i bambini, non ti fa morire nel giro di tre giorni in una maniera fulminante, molti sono asintomatici. Noi siamo fatti ...

