Riyad Mahrez segna lo storico gol in Champions League, ma il Manchester City può pareggiare solo con l’RB Leipzig (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sito inglese: Riyad Mahrez ha fatto la storia diventando solo il quinto giocatore africano a segnare 20 gol in Champions League, dopo il Manchester City (si apre in una nuova scheda) sono stati costretti a pareggiare 1-1 dall’RB Lipsia (si apre in una nuova scheda) nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Mahrez ha portato il City in vantaggio a metà del primo tempo alla Red Bull Arena, 24 ore dopo che Mo Salah aveva eguagliato Didier Drogba come capocannoniere africano di tutti i tempi della Champions League a Liverpool (si apre in una nuova scheda)E’ il 5-2 battuto dal Real Madrid (si apre in una ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sito inglese:ha fatto la storia diventandoil quinto giocatore africano are 20 gol in, dopo il(si apre in una nuova scheda) sono stati costretti a1-1 dalLipsia (si apre in una nuova scheda) nell’andata degli ottavi di finale diha portato ilin vantaggio a metà del primo tempo alla Red Bull Arena, 24 ore dopo che Mo Salah aveva eguagliato Didier Drogba come capocannoniere africano di tutti i tempi dellaa Liverpool (si apre in una nuova scheda)E’ il 5-2 battuto dal Real Madrid (si apre in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Champions League, Mahrez diventa il quinto africano con almeno venti gol nella competizione: Con la rete segnata al… - Antoniomag_ : ??Con la rete segnata al #Leipzig, Riyad #Mahrez è diventato il 5° calciatore africano ad aver realizzato almeno 20… - CronacheTweet : Riyad Mahrez è il 5° giocatore africano a raggiungere quota 20 gol in Champions League, dopo Mohamed Salah (44), Di… - calciomercatoit : ?? Auguri a Riyad #Mahrez, che compie 32 anni: è l'anno giusto per il #ManchesterCity per vincere la… - mahmoud_zohouri : Poco dopo la partita del #Manchester_City_Nottingham in #English_Premier_League, segnerà #Haaland o #Riyad_Mahrez, il City tornerà in vetta? -