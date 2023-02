Risultato sospetto in Coppa del Re: in Spagna aperta indagine per gara truccata (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Liga ha reso noto di aver denunciato al Centro nazionale di polizia per l’integrità sportiva e il gioco d’azzardo (CENPIDA) per presunta corruzione nella partita di Coppa del Re del 2021 fra Melilla e Levante. La gara, giocata nel dicembre del 2021, è terminata 8-0 per gli L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Liga ha reso noto di aver denunciato al Centro nazionale di polizia per l’integrità sportiva e il gioco d’azzardo (CENPIDA) per presunta corruzione nella partita didel Re del 2021 fra Melilla e Levante. La, giocata nel dicembre del 2021, è terminata 8-0 per gli L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

