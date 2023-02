Rischio siccità per 3,5 milioni di italiani (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli italiani a Rischio siccità sono 3,5 milioni. Una parte della popolazione del nostro Paese che si aggira tra il 6 e il 15% sono esposti a siccità severa o estrema. A lanciare l’allarme è Associazione Nazionale dei Consorzi di bacino. Commentando i dati, il presidente dell’Anbi, Francesco Vincenzi, sostiene che “per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l’acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata”. La situazione, stando ai rilievi settimanali dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, è in costante peggioramento e ad oggi il quadro appare irrimediabilmente compromesso. Nel mese di febbraio le piogge sono state pressoché assenti e questo ha fatto riaffiorare lo spettro della siccità anche nelle aree tirreniche dell’Italia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Glisono 3,5. Una parte della popolazione del nostro Paese che si aggira tra il 6 e il 15% sono esposti asevera o estrema. A lanciare l’allarme è Associazione Nazionale dei Consorzi di bacino. Commentando i dati, il presidente dell’Anbi, Francesco Vincenzi, sostiene che “per almeno tree mezzo di, l’acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata”. La situazione, stando ai rilievi settimanali dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, è in costante peggioramento e ad oggi il quadro appare irrimediabilmente compromesso. Nel mese di febbraio le piogge sono state pressoché assenti e questo ha fatto riaffiorare lo spettro dellaanche nelle aree tirreniche dell’Italia ...

