Rinnovo Contratto ATA: formazione in ingresso e in servizio, permessi oltre le 18 ore. Le proposte dei Sindacati all'Aran

Si è svolto il 22 febbraio l'incontro all'Aran con le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola sul Rinnovo del CCNL. Sul tavolo la parte normativa relativa al personale ATA rimasta in sospeso. Il prossimo incontro è previsto per il 7 marzo.

