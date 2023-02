Rigopiano, sentenza di primo grado: cinque condanne e 25 assoluzioni | Il pm: cancellato reato disastro colposo (Di giovedì 23 febbraio 2023) commenta A sei anni dalla tragedia di Rigopiano , è giunto a conclusione il processo di primo grado . Il gup Gianluca Sarandrea ha assolto 25 imputati e ne ha condannati cinque . Due anni e otto mesi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 febbraio 2023) commenta A sei anni dalla tragedia di, è giunto a conclusione il processo di. Il gup Gianluca Sarandrea ha assolto 25 imputati e ne ha condannati. Due anni e otto mesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Rigopiano, la sentenza sulla tragedia del resort: 25 assolti e 5 condannati tra cui il sindaco. Familiari in rivolt… - MediasetTgcom24 : Rigopiano, assolto l'ex prefetto di Pescara e condannato il sindaco di Farindola #rigopiano #sentenza #23febbraio - TgrRaiAbruzzo : Processo #rigopiano La sentenza: 5 condanne e 25 assoluzioni #IoSeguoTgr @TgrRai - ganga2410 : Hotel Rigopiano, 25 assoluzioni e 5 condanne. Familiari in rivolta in Tribunale. Urla e contestazioni “Vergogna, ve… - kiara86769608 : Rigopiano, la sentenza: ex prefetto ed ex presidente provincia assolti -