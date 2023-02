Rigopiano, quasi tutti assolti per la strage. Caos in aula (Di giovedì 23 febbraio 2023) strage di Rigopiano, quasi tutti assolti, con qualche condanna ma per reati minori. È quanto stabilito dalla sentenza di primo grado del processo per la strage dell'hotel Rigopiano di Farindola, distrutto da una slavina, staccatasi alle 6.49 del 18 gennaio 2017, che fece 29 vittime e 11 superstiti. Il verdetto è stato contestato dai familiari delle vittime che sono scoppiati in pianti in aula. Condannato a 2 anni e 8 mesi il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, per omissione e condannato a 3 anni e 4 mesi Paolo D'Incecco, ingegnere responsabile della Protezione civile della Provincia di Pescara, per cui i pm avevano chiesto 10 anni di reclusione per la mancata chiusura della strada che portava al resort e per la mancata disponibilità del mezzo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023)di, con qualche condanna ma per reati minori. È quanto stabilito dalla sentenza di primo grado del processo per ladell'hoteldi Farindola, distrutto da una slavina, staccatasi alle 6.49 del 18 gennaio 2017, che fece 29 vittime e 11 superstiti. Il verdetto è stato contestato dai familiari delle vittime che sono scoppiati in pianti in. Condannato a 2 anni e 8 mesi il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, per omissione e condannato a 3 anni e 4 mesi Paolo D'Incecco, ingegnere responsabile della Protezione civile della Provincia di Pescara, per cui i pm avevano chiesto 10 anni di reclusione per la mancata chiusura della strada che portava al resort e per la mancata disponibilità del mezzo ...

