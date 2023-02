Rigopiano, la sentenza: tutti assolti (tranne il sindaco). In aula le urla e le lacrime dei parenti: «Vergogna» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Due anni all'ex primo cittadino di Farindola per la mancata pulitura della strada e a due funzionari della Provincia. assolti l'ex prefetto e tutti gli altri gli imputati, per cui erano stati chiesti oltre 150 anni. Alla lettura della sentenza la rabbia dei familiari delle 29 vittime della tragedia del 18 gennaio 2017 Leggi su corriere (Di giovedì 23 febbraio 2023) Due anni all'ex primo cittadino di Farindola per la mancata pulitura della strada e a due funzionari della Provincia.l'ex prefetto egli altri gli imputati, per cui erano stati chiesti oltre 150 anni. Alla lettura dellala rabbia dei familiari delle 29 vittime della tragedia del 18 gennaio 2017

