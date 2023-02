Rigopiano | la sentenza sulla tragedia del resort | 25 assolti e 5 condannati tra cui il sindaco di Farindola Caos in aula | “Vergogna”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo oltre sei anni dalla, 1.318 giorni dalla prima udienza del 16 luglio 2019, ben 15 rinvii e le aule separate in piena emergenza Covid, oggi è arrivata ladi primo grado al processo per la valanga sull’Hotel. Il giudice di Pescara, Gianluca Sarandrea, ha emesso la: 25(tra cui l’ex prefetto) e 5tra cui l’exdi. All’ex primo cittadino, Ilario Lacchetta, sono stati inflitti 2 anni e otto mesi.i funzionari della Provincia, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio a 3 anni e 4 mesi, il gestore dell’hotel Bruno Di Tommaso a 6 mesi e il tecnico Giuseppe Gatto a 6 mesi.l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e l’ex presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiAbruzzo : Processo #rigopiano La sentenza: 5 condanne e 25 assoluzioni #IoSeguoTgr @TgrRai - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Tutti assolti tranne il sindaco - 73deva73 : Rigopiano, la sentenza: tutti assolti (tranne il sindaco). In aula le urla e le lacrime dei parenti:.… Poi la magis… - IlariaCarcano : Rigopiano, tutti assolti tranne il sindaco condannato a 2 anni e 8 mesi. I familiari: «Vergogna» - Massimilianosg3 : RT @MariaB80324923: Nessun accenno alla sentenza su Rigopiano? Quando è avvenuta la tragedia Barbara D'Urso aveva dichiarato di conoscere m… -

Queste le urla dei parenti delle vittime dialla lettura dellada parte del giudice Gianluca Sarandrea al Tribunale di Pescara. Alcuni parenti delle vittime trattenuti a stento ......a una pena di 2 anni e 8 mesi per omissione dell'ordinanza di sgombero dell'albergo ail ... Caos in aula alla lettura della. Alcuni dei familiari delle vittime hanno urlato in aula ...

Rigopiano, la sentenza: tutti assolti (tranne il sindaco). In aula le urla e le lacrime dei parenti:... Corriere della Sera

Processo Rigopiano, quasi tutti assolti, il dolore dei parenti delle 29 vittime: Vergogna Fanpage.it

Rigopiano, sentenza primo grado: tre condanne e 27 assoluzioni TGCOM

A sei anni dalla tragedia di Rigopiano arriva la sentenza - Abruzzo Agenzia ANSA

Tragedia di Rigopiano, quasi tutti assolti: cinque condanne su 30 imputati. Lacrime e sdegno dei parenti: “Ve… La Stampa

Assolti 25 imputati su 30 per la tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio 2017, da una valanga. Disastro per cui morirono in 29, fra ospiti e dipendenti. Due ann ...e 25 assoluzioni comprese quelle dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e dell'ex presidente della provincia Antonio Di Marco.