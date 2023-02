Rigopiano, la sentenza: assolti ex sindaco ed ex prefetto, condannato a 2 anni il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Rigopiano è arrivata la sentenza: l?ex sindaco e l'ex prefetto del capoluogo adriatico, Francesco Provolo sono stati assolti, condannato a 2 anni il sindaco di Farindola, Ilario... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 febbraio 2023)è arrivata la: l?exe l'exdel capoluogo adriatico, Francesco Provolo sono statia 2ildi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGTW_it : #Rigopiano, la sentenza per le 29 vittime della valanga del 2017 [DIRETTA] - fanpage : Moltissimi assolti e pochissime condanne: è la sentenza per i 30 imputati della strage di #Rigopiano, emessa oggi a… - ItalyNowadays : Rigopiano, a breve sentenza, attesa in aula. - ekuonews : Rigopiano, a breve la sentenza del gup Gianluca Sarandrea: sale la tensione - Mafara72 : RT @Corriere: Rigopiano, a breve la sentenza: 26 gli imputati. Il procuratore: «Sia un modello» | La ricostruzione -