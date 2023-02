Rigopiano | la sentenza | 25 assoluzioni e 5 condanne lievi I parenti | «Vergogna»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Per il sindaco di Farindola due anni per la mancata pulizia della strada, quando ne erano stati chiesti più di 11. Assolti l'ex prefetto e quasi tutti gli altri gli imputati, per cui erano stati chiesti oltre 150 anni. I familiari delle 29 vittime della tragedia del 18 gennaio 2017: «Fate schifo»