Rigopiano | imputati tutti assolti | condannato solo il sindaco Lacchetta a 2 anni e 8 mesi

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Pescara - Duee ottoaldi Farindola (Pescara) Ilario. Questa la sentenza di condanna pronunciata dal gup del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea per la tragedia dell'Hoteldi Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio 2017, da una valanga, evento in cui morirono 29 persone fra ospiti e dipendenti. L'accusa aveva chiesto perattuale e all'epoca del disastro, 11e 4l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo e l'ex presidente della Provincia Antonio Di Marco. Caos in aula dopo la lettura della sentenza., molti i parenti delle vittime che hanno contestato la decisione del giudice. "Vergogna vergogna. Ingiustizia è fatta. Assassini. ...

, è il giorno della verità. Tutti assolti perché 'il fatto non sussiste'. Soltanto ... In tutto erano stati chiesti 150 anni di condanna per i 26, tra politici, funzionari, dirigenti ...Condanna a due anni e otto mesi per il sindaco di Farindola, assolti tra gli altri l'ex presidente della Provincia e l'ex prefetto di Pescara. Nella valanga che colpì l'hotel morirono 29 ...

Sono 25 le assoluzioni e cinque le condanne decise del gup di Pescara, Gianluca Sarandrea, sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una ...A sei anni dalla tragedia di Rigopiano, è giunto a conclusione il processo di primo grado. Il gup Gianluca Sarandrea ha assolto 25 imputati e ne ha condannati cinque. Due anni e otto mesi per il sinda ...