Rigopiano | il papà di una vittima | mio figlio vale 17mila euro per la giustizia Marsilio | sorpreso dalla sentenza

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Monta l’ira dei familiari delle vittime della tragedia didopo la lettura dellache riconosce solo 5 condanne lievi, compreso il sindaco del paese di Farindola escludendo tutti gli altri 25 imputati che vengono assolti dal giudice contro cui si scaglia, inferocito, chi ha perso i propri cari sotto quella tremenda valanga. C’è l’amaro, imbarazzante, commento di Alessio Feniello,di Stefano, morto nella tragedia dell’hoteldove era andato, sei anni fa, per festeggiare il suo 28esimo compleanno insieme alla fidanzata, sopravvissuta: “mio– dice Alessio Feniello –. Tanto ha deciso il giudice. Laè morta“. Come dargli torto? Erano i giorni della grande emergenza neve e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Rigopiano verso la sentenza, il papà di Cecilia: 'Anni di dolore ma l'Italia è con noi' - SimoxDil : RT @RosannaMarani: Rigopiano 6 anni dopo. Papà Mario, il 'cucciolo' Golia e le parole che spezzano il cuore -

Vedi Anche, l'audio inedito. Prefettura: 'Nessun crollo, è uno scherzo'. Carabiniere: '... La giustizia è morta' commenta Alessio Feniello,di Stefano, morto mentre festeggiava il suo ...Sconvolto è infuriato in particolare Alessio Feniello,di Stefano, arrivato simbolicamente in bici da Verona. Valanga Tragedia di- Gli aggiornamenti in diretta

VIDEO | Andrea Feniello è arrivato in bici sul luogo della tragedia di Rigopiano, papà Alessio: "Fiduciosi per la sentenza" IlPescara

Da Verona a Rigopiano in bici, la maratona di Andrea Feniello ... il Resto del Carlino

Rigopiano, su Facebook la vittima Stefano Feniello «racconta» come è morto nell'albergo sotto la valanga Corriere

Rigopiano verso la sentenza, il papà di Cecilia: "Anni di dolore ma l'Italia è con noi" QUOTIDIANO NAZIONALE