Rigopiano | 25 assolti | condannati il sindaco e altri 4 La rabbia dei parenti | “Vergogna”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) A oltre 6 anni di distanza dalla tragedia, è giunto a conclusione il processo di primo grado per la tragedia di, in cui l'hotel di Farindola venne travolto da una valanga il 18 gennaio 2017 e morirono 29 persone. Poco dopo le 17, il gup del Tribunale del capoluogo adriatico, Gianluca Sarandrea, ha letto la sentenza. Sono 25 glie cinque i. Fra le assoluzioni, anche quelle dell'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e dell'ex presidente della Provincia, Antonio Di Marco. Condannato, invece, a 2 anni e 8 mesi, ildi Farindola (Pescara), Ilario Lacchetta.

l'ex sindaco di Farindola Massimiliano Giancaterino e l'ex prefetto del capoluogo adriatico, Francesco Provolo, sono stati per la ... Queste le urla dei parenti delle vittime di alla lettura della sentenza da parte del ... 'Sei anni buttati qua dentro! Per fare che Tutti, il fatto non sussiste! Quattro minuti di ...

Queste le urla dei parenti delle vittime di Rigopiano alla lettura della sentenza da parte ... dopo la lettura della sentenza in cui la maggioranza degli imputati è stata assolta.