Rifiuti, mezzi pubblici, criminalità, degrado. La Roma di Gualtieri è un disastro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Era il 2021 quando l'ex ministro dell'economia Dem Roberto Gualtieri veniva eletto sindaco di Roma. Oggi arrivati ad un terzo del suo mandato la città eterna non solo continua a registrare criticità ma ha avuto un progressivo deterioramento.Dal dilagare della criminalità, al problema dei trasporti, all'emergenza Rifiuti, a quella abitativa. Tutti mali sparsi a macchia d'olio nella capitale e per cui Gualtieri non ha trovato soluzioni. Eppure in campagna elettorale aveva promesso di risolvere il problema dei Rifiuti insieme ad altre criticità nei primi 100 giorni del suo mandato e che si sarebbe occupato della sostenibilità ambientale, l'innovazione e la digitalizzazione, l'inclusione e la coesione sociale con una particolare attenzione alle donne e ai giovani. Tutte promesse rimaste ...

