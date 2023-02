Ricetta elettronica, un anno in più per l’invio telematico (Di giovedì 23 febbraio 2023) Arriva un anno in più, cioè fino al 31 dicembre 2024, per l’invio della Ricetta elettronica. Il dl già interveniva sulla Ricetta elettronica, prevedendo il suo utilizzo fino al 31 dicembre 2023. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Arriva unin più, cioè fino al 31 dicembre 2024, perdella. Il dl già interveniva sulla, prevedendo il suo utilizzo fino al 31 dicembre 2023. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Milleproroghe, via libera alla Camera: c’è la fiducia. Ecco cosa cambia per superbonus, mutui giovani, balneari, sm… - GiovaQuez : Respinto, e non accolto neanche come 'raccomandazione', l'emendamento Zampa (PD) al #milleproroghe con il quale si… - labambinacolpa1 : RT @QSanit: #Milleproroghe. Via libera dalla #Camera. Il provvedimento ora è legge. #Medici di famiglia e pediatri in #pensione a 72 anni.… - Anto_Matti1987 : RT @QSanit: #Milleproroghe. Via libera dalla #Camera. Il provvedimento ora è legge. #Medici di famiglia e pediatri in #pensione a 72 anni.… - BasicLifeSupp : Milleproroghe. Via libera dalla Camera. Il provvedimento ora è legge. Medici di famiglia e pediatri in pensione a 7… -