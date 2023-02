Riccardo Rossi: età, moglie, compagna e biografia dell’attore (Di giovedì 23 febbraio 2023) Riccardo Rossi è nato a Roma il 24 ottobre 1962 e ha 60 anni d’età. E’ un attore, personaggio televisivo, comico e conduttore televisivo. Riccardo Rossi: età, compagna La vita privata di Riccardo Rossi è top secret. L’attore non è sposato e non ha figli, ma nel suo passato si ricorda una compagna che è, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)è nato a Roma il 24 ottobre 1962 e ha 60 anni d’età. E’ un attore, personaggio televisivo, comico e conduttore televisivo.: età,La vita privata diè top secret. L’attore non è sposato e non ha figli, ma nel suo passato si ricorda unache è, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rada_maja : RT @altrogiornorai1: 20 anni senza Alberto Sordi, lo ricorderemo nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno in compagnia di Paola Comin,… - altrogiornorai1 : 20 anni senza Alberto Sordi, lo ricorderemo nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno in compagnia di Paola Comi… - __sssalvatore : @FusatoRiccardo Riccardo ho una notizia per te: lo scudetto l'hanno vinto quelli rossi e neri. - Sabrina58915772 : Vi ricordo che nel 2022 ho incontrato Marco Travaglio due volte in occasione di suoi due uguali spettacoli (Bologna… - anisja_rossi : RT @teatrolafenice: Buon compleanno al Maestro Riccardo Chailly, cui e doverosamente abbiamo insignito nel 2019 il riconoscimento 'Una vita… -