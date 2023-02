Ric Flair: “Che sia in WWE o AEW non importa, vorrei un ruolo da manager” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ric Flair è per antonomasia la leggenda vivente del wrestling. Le sue gesta e i suoi regni titolati rimarranno impressi nei libri di storia della disciplina. Nonostante l’età e gli acciacchi, al Nature Boy non è scomparsa la voglia di mettersi in gioco, addirittura tornando ancora una volta sul quadrato. Essendo forse arrivati definitivamente al copolinea del wrestling lottato, il buon Ric ha espresso la voglia di avere un ruolo dirigenziale in una major. L’obiettivo Un fan gli ha chiesto per quale federazione gli piacerebbe lavorare, la sua rispostà è stata chiara: “assolutamente WWE o AEW”. Tony Khan gli ha negato già l’opportunità di affiancarsi tempo fa ad Andrade, staremo a vedere sei verrà ripresa in considerazione l’idea di un suo utilizzo futuro. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ricè per antonomasia la leggenda vivente del wrestling. Le sue gesta e i suoi regni titolati rimarranno impressi nei libri di storia della disciplina. Nonostante l’età e gli acciacchi, al Nature Boy non è scomparsa la voglia di mettersi in gioco, addirittura tornando ancora una volta sul quadrato. Essendo forse arrivati definitivamente al copolinea del wrestling lottato, il buon Ric ha espresso la voglia di avere undirigenziale in una major. L’obiettivo Un fan gli ha chiesto per quale federazione gli piacerebbe lavorare, la sua rispostà è stata chiara: “assolutamente WWE o AEW”. Tony Khan gli ha negato già l’opportunità di affiancarsi tempo fa ad Andrade, staremo a vedere sei verrà ripresa in considerazione l’idea di un suo utilizzo futuro.

