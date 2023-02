Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Retroscena City: sfumato un colpo da 120 milioni: Un retroscena di mercato dall'Inghilterra: il Manchester United h… - sportli26181512 : Bayern, il retroscena su Cancelo: una grande offerta sul banco: Continuano a spuntare retroscena nell'affare che ha… -

Commenta per primo Enzo Fernandez gioca in Premier League con il Chelsea , ma poteva arrivare nel Regno Unito con un'altra maglia: come rivela The Athletic , anche il Manchesterha provato a ingaggiare il centrocampista argentino dal Benfica .Il giornalista Raffaele Auriemma ha svelato ai microfoni di Radio CRC untra Pep Guardiola e Walter Mazzarri : 'Era il 2011, mi trovavo a bordo campo al Camp Nou, ... Pep la usa nel suo. ...

Retroscena su Enzo Fernandez: non solo il Chelsea, lo voleva anche il Manchester City TUTTO mercato WEB

Juve, il retroscena di Del Piero: "Ferguson mi voleva al Manchester United" Tuttosport

Ancelotti e il curioso retroscena su Klopp: "Gli ho fatto un regalo" Corriere dello Sport

Manchester City fermato dal Lipsia: a Guardiola non basta Mahrez Corriere dello Sport

Retroscena Enzo Fernandez: c'era un'altra big su di lui Calciomercato.com

Enzo Fernandez gioca in Premier League con il Chelsea, ma poteva arrivare nel Regno Unito con un'altra maglia: come rivela The Athletic, anche il Manchester City ha provato a ingaggiare il ...Mentre Chiara Ferragni e Fedez preferiscono rimanere in silenzio, una fonte vicina alla coppia svela un indeto retroscena sulla loro crisi ...