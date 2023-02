Resta l' incubo del caro tassi | quanto ci costa il mutuo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Frena la corsa dei prezzi. A gennaio 2023 l'inflazione torna al 10%. Sempre pesante perché a due cifre ma comunque in calo rispetto all'11,6% registrato a dicembre. Un risultato legato al fatto che, nel mese, sono cresciuti solamente dello 0,1%. La discesa è dovuta all'andamento delle componenti più volatili dell'indice dei prezzi al consumo, in particolare al netto calo dei prezzi dell'energia (-12% annuo). Importante il calo anche del cosiddetto «carrello della spesa», che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona, che passa da +12,6% all'attuale +12%. Crescono invece ancora i prezzi degli alimentari lavorati e dei servizi relativi all'abitazione. L'inflazione acquisita per il 2023 è invece al 5,2% per l'indice generale, e al +3,2% per la componente di fondo. Per le associazioni dei consumatori, si tratta però di dati prendere con le molle. Il ...