Report allenamento 22 febbraio (Di giovedì 23 febbraio 2023) È proseguita oggi pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del prossimo match esterno contro il Sudtirol. I rosanero allenati da Eugenio Corini hanno effettuato un lavoro di attivazione e sprint, sviluppi offensivi, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Ionut Nedelcearu ha lavorato in gruppo. Lavoro differenziato programmato, invece, per Ivan Marconi e Nicola Valente. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com

