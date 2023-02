Renzo Rosso | “Maison Margiela iconico | continua a crescere”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) –“è un brand, con un direttore creativo eccezionale. Ha sempre mantenuto il suo modo di fare moderno. Con John Galliano stiamo facendo un percorso fantastico nell’azienda”. A dirlo all’Adnkronos è, presidente e fondatore di Otb, a Milano in questi giorni con alcuni dei brand più iconici del suo gruppo: Diesel, che ha sfilato ieri nella prima giornata di fashion week, MM6 andata in scena oggi e Jil Sander in calendario domani. “L’azienda è in positivo – sottolinea– siamo stati in crescita a doppia cifra, anche nell’anno del Covid, nel 2020. E’ incredibile quello che sta succedendo, sono prodotti davvero iconici e speciali”. E’ proprio il brand disegnato da John Galliano ad aver contribuito a trainare i risultati del gruppo del ...