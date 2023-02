Renzi riunisce Italia Viva e accelera sul partito unico

(Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA – “Matteoha riunito ieri sera i parlamentari europei eni, i consiglieri regionali e i dirigenti diper discutere della proposta di costituire uncon Azione. Dopo oltre venti interventi, la riunione si è conclusa con il via libera all’zione sul, anche in tempi stretti, a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:difende: “Le sue attività sono legali, la violazione dei segreti no” Conte elitigano su Ischia A Roma l’assemblea nazionale di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZenatiDavide : Renzi chiama a raccolta gli eletti di Iv: “Ok ad accelerare sul partito unico con Azione. Subito gruppi comuni nell… - glucosata : Renzi chiama a raccolta gli eletti di Iv: “Ok ad accelerare sul partito unico con Azione. Subito gruppi comuni nell… - tempoweb : Matteo #Renzi evita la rottura con Carlo #Calenda e #Azione: riunisce #ItaliaViva e accelera sul partito unico… - Agenparl : Italia Viva, Renzi riunisce i #Parlamentari in vista del partito unico con Azione - - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: 'Tutti i passaggi dovranno essere condivisi tra i due partiti d’origine.' -

Perché, nonostante i modesti risultati alle elezioni regionali e qualche commento sguaiato, esistono davvero pochi spazi politici pere Carlo Calenda, qualora i due leader dovessero separarsi. ...Finorasi è dimostrato più timido sul progetto, mentre Calenda insiste per l'unificazione prima delle Europee 2024 . Leggi Anche Calenda -, tra Ollio & Ollio non è finita. Anzi 'Affinché ...

Terzo Polo, Renzi riunisce Iv e accelera su partito unico Adnkronos

Renzi riunisce parlamentari Iv, accelerare strada partito unico Agenzia ANSA

Terzo polo, Renzi riunisce Iv: "Partito unico in tempi stretti" - LaPresse LAPRESSE

Renzi riunisce parlamentari Iv, accelerare strada partito unico Giornale di Brescia

Renzi riunisce parlamentari Iv, accelerare strada partito unico La Sicilia

Matteo Renzi sceglie ancora una volta la sua e-news per negare ... sempre con un occhio rivolto all’esito del congresso del suo ex partito, ieri sera ha riunito i parlamentari europei e italiani, i ...Un meeting indispensabile per capire quale sarà l'immediato futuro del proprio partito. E del centro. “Matteo Renzi ha riunito ieri sera i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali e i ...