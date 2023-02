Renzi: ok al partito unico entro il 2024. Terzo Polo, Calenda leader (Di giovedì 23 febbraio 2023) Svolta nel Terzo Polo. Matteo Renzi rompe gli indugi e accelera, come chiede da tempo Carlo Calenda, sulla costituzione di un vero partito e non solo di un cartello elettorale prima delle elezioni europee 2024. "Matteo Renzi ha riunito ieri sera i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 febbraio 2023) Svolta nel. Matteorompe gli indugi e accelera, come chiede da tempo Carlo, sulla costituzione di un veroe non solo di un cartello elettorale prima delle elezioni europee. "Matteoha riunito ieri sera i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali... Segui su affaritaliani.it

