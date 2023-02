Renzi: 'Denuncia contro pm Turco? Sono animato da senso di giustizia' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, spiega sulla sua e - news perché ha deciso di Denunciare il pm Luca Turco, il magistrato che ha indagato i genitori di Renzi e Denis ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il fondatore di Italia Viva Matteo, spiega sulla sua e - news perché ha deciso dire il pm Luca, il magistrato che ha indagato i genitori die Denis ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GibelliTiziana : RT @ilriformista: Con un dossier in 20 punti consegnato al Csm, @matteorenzi denuncia il pm di Firenze Turco, facente funzione di capo dell… - bezzifer : Cosa ci dice sulla giustizia la denuncia presentata da Renzi contro il pm Turco. - matildedenuntis : RT @ilriformista: Con un dossier in 20 punti consegnato al Csm, @matteorenzi denuncia il pm di Firenze Turco, facente funzione di capo dell… - ilfoglio_it : Un blitz su scala internazionale contro amici e colleghi di Renzi, sette anni di procedimenti penali nei confronti… - ilriformista : Con un dossier in 20 punti consegnato al Csm, @matteorenzi denuncia il pm di Firenze Turco, facente funzione di cap… -