Rennes-Shakhtar Donetsk | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Riportiamo ledi, match valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro tedesco Tobias Stieler, coadiuvato come assistenti dai connazionali Gittelmann e Borsch, e dal quarto uomo Stegemann. VAR e AVAR saranno rispettivamente Dingert e Brand. Calcio d’inizio alle 21:00 al Roazhon Park di. Ancora tutto aperto per il passaggio del turno in questa sfida tra. L’andata giocata la scorsa settimana è stata portata a casa dagli ucraini grazie al gol di Kryskiv e dal rigore realizzato da Bondarenko. Soltanto a diminuire lo svantaggio, invece, è servita la rete di Toko Ekambi. Reduce da una stagione piuttosto altalenante in Ligue 1, i rossoneri vogliono a ...