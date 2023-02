Renato Zero, autentica rockstar dagli albori a oggi: l’uomo dietro l’artista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non dimenticatemi! La frase che ha reso celebre Renato Zero è di sicuro la più indicata per parlare di quello che è un vero e proprio monumento della musica. Impossibile, infatti, dimenticare non solo le sue canzoni ma anche le mode lanciate dall’artista, un personaggio con la P maiuscola. Nonostante siano passati più di 50 anni dall’inizio della sua carriera, Renato Zero rimane sulla cresta dell’onda proprio perché è rimasto sempre fedele a sé stesso e soprattutto ai suoi fan. È un lungo percorso artistico di cui il cantante romano ha sempre parlato volentieri, cosa che invece non è successa con la sua vita privata. Una carriera dagli inizi difficili Nato a Roma nel 1950, Renato Fiacchini (questo il suo vero nome) nasce dal matrimonio tra Domenico, un poliziotto ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non dimenticatemi! La frase che ha reso celebreè di sicuro la più indicata per parlare di quello che è un vero e proprio monumento della musica. Impossibile, infatti, dimenticare non solo le sue canzoni ma anche le mode lanciate dal, un personaggio con la P maiuscola. Nonostante siano passati più di 50 anni dall’inizio della sua carriera,rimane sulla cresta dell’onda proprio perché è rimasto sempre fedele a sé stesso e soprattutto ai suoi fan. È un lungo percorso artistico di cui il cantante romano ha sempre parlato volentieri, cosa che invece non è successa con la sua vita privata. Una carrierainizi difficili Nato a Roma nel 1950,Fiacchini (questo il suo vero nome) nasce dal matrimonio tra Domenico, un poliziotto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MartinaMontague : Renato Zero te la meni tanto a grande innovatore ma Lux andava in scena coi tacchi prima di te, mejo de te, innovan… - camillodefilipp : @NicolaPorro A me Renato Zero fa schifo - RadioDueLaghi : Il cantautore Cristiano De André interviene sulle critiche di Renato Zero a Rosa Chemical, proponendo un personale… - GammaStereoRoma : Renato Zero - I Migliori Anni Della Nostra Vita - GammaStereoRoma : Renato Zero - Motel -