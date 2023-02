Reggina Vs Modena | probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I calabresi devono ritrovare la vittora dopo quattro sconfitte consecutive e rimettersi in corsa per la promozione, mentre gli emiliani cercano una difficile quanto insperata qualificazione ai playoff.Vssi giocherà sabato 25 febbraio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Granillo.VS: LE(4-3-3): Contini, Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara, Fabbian, Liotti, Hernani, Canotto, Rivas, Menez. All. Inzaghi(4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi, Magnino, Gerli, Poli, Tremolada, Falcinelli, Strizzolo. All. TesserIN TV Il ...