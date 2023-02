Reggina | momento delicatissimo I consigli di Nicola Amoruso per uscire dalla crisi

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Come farlo? Ne parla a Gazzetta del Sud l'ex attaccante: ' E' normale che dopo un girone di andata come quello della, nel collettivo possa subentrare una leggera flessione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... citynowit : Momento difficile per la squadra amaranto. L'analisi del noto giornalista - sportli26181512 : #Menez dice #Reggina: “Il bello deve ancora venire”: Il campione francese sta vivendo sullo Stretto una nuova giovi… - CalcioNews24 : #Menez sul momento della #Reggina - TuttocampoCala1 : #Reggina, #Hernani: 'Momento difficile, ma torneremo a vincere. Sui tifosi...' - psb_original : Reggina, Hernani: 'Momento difficile. Le prestazioni non mancano, ma ci gira un po' male' #SerieB -

...Tribunale di Reggio Calabria che ha impedito alladi poter effettuare il pagamento dei contributi per i motivi che più volte sono stati raccontati. Nel frattempo la squadra vive un...... " Lada marzo non sta pagando l'Irpef, ma solo gli stipendi. Secondo noi e altre società ... Cessione Il presidente ha passato unche non auguro a nessuno. Io gli consiglierei di ...

Reggina, momento delicatissimo. I consigli di Nicola Amoruso per ... CityNow

Reggina, parla Jeremy Menez: il difficile momento, la sua stagione, il rinnovo Virgilio

Reggina, Hernani: "Momento difficile. Le prestazioni non mancano ... pianetaserieb.it

Modena, Narciso: "Si respira aria positiva, concentrati sulla Reggina" Sportitalia

Reggina: le parole di German Denis sul momento, Menez ... CityNow

ha inizio a fine dicembre quando la Reggina ha fatto richiesta di concordato al Tribunale per la ristrutturazione del debito, vista la mole ereditata dal nuovo proprietario Felice Saladini. Da quel ...A dicembre la Reggina ha fatto richiesta di concordato al tribunale per ristrutturare la propria situazione debitoria ereditata dal nuovo proprietario Saladini. Da quel momento ogni spesa deve essere ...