Red Bull RB19, i test in Bahrain rivelano la vera monoposto 2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Finalmente, Red Bull. L'apertura dei test in Bahrain ( segui qui la diretta ) è la prima occasione per scoprire la vera Red Bull RB19 , dopo una non - presentazione newyorchese che ha mostrato i ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Finalmente, Red. L'apertura deiin( segui qui la diretta ) è la prima occasione per scoprire laRed, dopo una non - presentazione newyorchese che ha mostrato i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hvbweather : RT @GiulyDuchessa: #F1Testing pronti-via le auto meno cariche in pista sono state Red Bull e Ferrari con spec già conosciute. Mercedes ha c… - OnlyLoveINTER : Il catering Red Bull può solo accompagnare ?? - ArslanM90 : RT @GiulyDuchessa: #F1Testing pronti-via le auto meno cariche in pista sono state Red Bull e Ferrari con spec già conosciute. Mercedes ha c… - mattiamaestri46 : RT @GiulyDuchessa: #F1Testing pronti-via le auto meno cariche in pista sono state Red Bull e Ferrari con spec già conosciute. Mercedes ha c… - senisregna : RT @GiulyDuchessa: #F1Testing pronti-via le auto meno cariche in pista sono state Red Bull e Ferrari con spec già conosciute. Mercedes ha c… -