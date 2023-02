Real Madrid, Endrick a secco di gol e in lacrime in panchina (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il baby brasiliano Endrick non segna più: l’acquisto del Real Madrid ha finito in lacrime in panchina la sua decima gara senza gol Endrick, il 16enne talento del Palmeiras e promesso del Real Madrid non segna più. Il giovane brasiliano ha portato a 10 la striscia di partite senza gol nel 2023. Nell’occasione dell’ultima uscita contro il Bragantino, è finito al 61? sostituito e in panchina è scoppiato in lacrime. Di seguito le parole del tecnico Abel Ferreira. «Sì, ha pianto e per quello si è coperto il volto. Non sono suo padre, ma avrei dovuto abbracciarlo perché ne ha bisogno. Ha segnato gol decisivi anno scorso, c’è molta pressione su di lui per segnare gol, deve cercare di affrontarlo. Ha 16 anni, continuerà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il baby brasilianonon segna più: l’acquisto delha finito ininla sua decima gara senza gol, il 16enne talento del Palmeiras e promesso delnon segna più. Il giovane brasiliano ha portato a 10 la striscia di partite senza gol nel 2023. Nell’occasione dell’ultima uscita contro il Bragantino, è finito al 61? sostituito e inè scoppiato in. Di seguito le parole del tecnico Abel Ferreira. «Sì, ha pianto e per quello si è coperto il volto. Non sono suo padre, ma avrei dovuto abbracciarlo perché ne ha bisogno. Ha segnato gol decisivi anno scorso, c’è molta pressione su di lui per segnare gol, deve cercare di affrontarlo. Ha 16 anni, continuerà ...

