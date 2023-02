Real Madrid, Ancelotti perde Alaba e Rodrygo: saltano Atletico Madrid e Barcellona (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Real Madrid perde due titolari in vista delle due prossime delicate sfide: David Alaba e Rodrygo, infatti, saranno costretti a saltare il derby di Liga con l’Atletico di sabato e la semifinale d’andata di Copa del Rey con il Barcellona di giovedì 2 marzo. L’ex esterno del Bayern Monaco ha riportato una lesione muscolare al terzo distale del bicipite femorale destro, mentre il brasiliano ha sofferto una lesione al muscolo piramidale sinistro. Al momento non si conoscono i tempi di recupero dei due giocatori, anche se l’austriaco non tornerà prima di un mese. Rodrygo potrebbe smaltire il problema in una decina di giorni e potrebbe farcela per il Betis, al più tardi tornerebbe a disposizione per la partita con l’Espanyol dell’11 ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildue titolari in vista delle due prossime delicate sfide: David, infatti, saranno costretti a saltare il derby di Liga con l’di sabato e la semifinale d’andata di Copa del Rey con ildi giovedì 2 marzo. L’ex esterno del Bayern Monaco ha riportato una lesione muscolare al terzo distale del bicipite femorale destro, mentre il brasiliano ha sofferto una lesione al muscolo piramidale sinistro. Al momento non si conoscono i tempi di recupero dei due giocatori, anche se l’austriaco non tornerà prima di un mese.potrebbe smaltire il problema in una decina di giorni e potrebbe farcela per il Betis, al più tardi tornerebbe a disposizione per la partita con l’Espanyol dell’11 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - CB_Ignoranza : Il Clásico tra il Barcellona di Lewandowski e il Real Madrid di Benzema su Telelombardia? Sì, è tutto vero. L’emitt… - YassNeve : RT @Peppe_Salines: Il signor @LuisFigo è diventato Figo al Real Madrid ed è venuto da noi soltanto a fine carriera. Eppure quando torna a M… - Effe_di : @m_crosetti Evidentemente non ci si ricorda di Juve -Barça del 2017, o a Madrid col Real e col Manchester Utd nel 2… -