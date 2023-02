Re Carlo e Camilla, con l’incoronazione sono destinati a rimanere nella storia: ecco perché (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il dettaglio dell’età non è indifferente: i 74 anni di lui e i 75 di lei li rendono i royal più anziani incoronati nella storia britannica Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il dettaglio dell’età non è indifferente: i 74 anni di lui e i 75 di lei li rendono i royal più anziani incoronatibritannica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASpigni : @cherryclaycourt ????ricorda vagamente la 'Camilla' di Carlo, ma vagamente tu sei ++++???? - VanityFairIt : Un nuovo libro rivela che la sovrana ha un suo sistema per dire al regal consorte, «quando in pubblico si dilunga e… - KutandB : RT @chem2DmatConf: Jong-Hyun Ahn, Luigi Ambrosio, Claudia Backes @uni_kassel, Alberto Bianco, Manish Chhowalla @chhowalla @Cambridge_Uni, C… - FilippoCarmigna : La toccante storia dell'anello di fidanzamento che Carlo diede a Camilla per convincerla a sposarlo - francodalmas10 : @mariann23016036 Colpa dal fascino di Camilla...lei lo aveva guardato ed emesso un nitrito di desiderio..'Carlo..qu… -