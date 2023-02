Razzismo | la proposta di Morata | “Responsabili fuori dagli stadi a vita”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi si rende protagonista di cori razzisti non deve più mettere piede dentro unoo. È ladi Alvaro, ex attaccante di Real e Juve e oggi all’Atletico Madrid, alla luce dei sempre più frequenti episodi che hanno coinvolto Vinicius junior. L’attaccante brasiliano dei blancos è stato preso di mira in svariate occasioni dai tifosi rivali durante questa stagione, compresa l’ultima trasferta di Liga a Pamplona lo scorso sabato. “Anche fosse solo la sua prima volta, chi pronuncia offese razziste andrebbe bandito adalloo – le parole a ‘Espn’ di– E’ inaccettabile e inspiegabile, non dovrebbe mai esserci spazio per qualcosa del genere. Dovremmo prendere esempio dalla Premier League: se una persona facesse una cosa simile alloo o ...

"Dovremmo prendere esempio dalla Premier League" MADRID (SPAGNA) - Chi si rende protagonista di cori razzisti non deve più mettere piede dentro uno stadio. È ladi Alvaro Morata, ex attaccante di Real e Juve e oggi all'Atletico Madrid, alla luce dei sempre più frequenti episodi che hanno coinvolto Vinicius junior. L'attaccante brasiliano dei blancos ......per strutturare un sistema di monitoraggio della discriminazione e delnello sport; Rafforzare il lavoro di rete a livello locale, nazionale e internazionale per elaborare unadi ...

È la proposta di Alvaro Morata, ex attaccante di Real e Juve e oggi all'Atletico Madrid, alla luce dei sempre più frequenti episodi che hanno coinvolto Vinicius junior. L'attaccante brasiliano dei ...