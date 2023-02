Ranieri: «Il Cagliari era nel mio futuro, cosa chiedere di più?» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa in vista dell’impegno del Cagliari contro il Venezia di sabato Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro il Venezia. Di seguito le sue parole. RETROCESSIONE – «Non ne abbiamo mai parlato, il fantasma c’è stato al girone d’andata, i ragazzi ora hanno capito la B così come il Venezia. Hanno fior di giocatori, sarà una gara più difficile di Bari». BARI – «Sono soddisfatto, il risultato a volte soddisfa meno. Ai ragazzi ho detto di fare la prestazione, il calcio è fatto di episodi negativi e positivi. Possiamo sbagliare gol o passaggi, ma la prestazione dobbiamo mettercela. La squadra era coesa, rappresentiamo la Sardegna e Cagliari facendolo bene» ESPERIENZA – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Claudioin conferenza stampa in vista dell’impegno delcontro il Venezia di sabato Claudio, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro il Venezia. Di seguito le sue parole. RETROCESSIONE – «Non ne abbiamo mai parlato, il fantasma c’è stato al girone d’andata, i ragazzi ora hanno capito la B così come il Venezia. Hanno fior di giocatori, sarà una garadifficile di Bari». BARI – «Sono soddisfatto, il risultato a volte soddisfa meno. Ai ragazzi ho detto di fare la prestazione, il calcio è fatto di episodi negativi e positivi. Possiamo sbagliare gol o passaggi, ma la prestazione dobbiamo mettercela. La squadra era coesa, rappresentiamo la Sardegna efacendolo bene» ESPERIENZA – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Ranieri: «Il Cagliari era nel mio futuro, cosa chiedere di più?» - Calcio_Casteddu : ? Il tecnico romano precisa ?? 'Mancano gli attaccanti? Nessuna scusante' ? Le sue parole #Ranieri #Cagliari… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Cagliari: Ranieri, non pensiamo a assenze,proviamo a vincere - Sardegna - Leggi tutto --> - CentotrentunoC : Quel giorno io c'ero ?? L'ultima vittoria del #Cagliari in casa del Venezia è firmata Rolando #Bianchi ? Abbiamo par… - LucaCagliari11 : “Avere il Cagliari è tutto, non si può chiedere nulla di più”. Cit. Claudio Ranieri. -