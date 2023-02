Ramon ha una crisi e scoppia a piangere ad Amici: “Ho perso tutto” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Esattamente due settimane fa Gianmarco Petrelli ha avuto una crisi ad Amici e si è chiuso nel magazzino a piangere. In quell’occasione a consolare il 22enne c’era Ramon Agnelli. Ieri però a crollare è stato proprio il ballerino di danza classica, che tra le lacrime ha confessato le sue paura e ha detto di aver perso tutto nella vita. “Avere una sconfitta vuol dire non saper fare una cosa per me. Io quest’estate ho mollato la danza. No credetemi ho mollato la danza. Vorrei veramente avere una bacchetta magica. Per sapere se sto facendo la cosa giusta oppure no. Poi mi do fastidio quando sto così. Non avrei nulla per cui lamentarmi ma non sto bene. ragazzi io non so fare nient’altro. Ho perso tutto nella mia vita ed è sempre stata una costante la danza. ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 febbraio 2023) Esattamente due settimane fa Gianmarco Petrelli ha avuto unaade si è chiuso nel magazzino a. In quell’occasione a consolare il 22enne c’eraAgnelli. Ieri però a crollare è stato proprio il ballerino di danza classica, che tra le lacrime ha confessato le sue paura e ha detto di avernella vita. “Avere una sconfitta vuol dire non saper fare una cosa per me. Io quest’estate ho mollato la danza. No credetemi ho mollato la danza. Vorrei veramente avere una bacchetta magica. Per sapere se sto facendo la cosa giusta oppure no. Poi mi do fastidio quando sto così. Non avrei nulla per cui lamentarmi ma non sto bene. ragazzi io non so fare nient’altro. Honella mia vita ed è sempre stata una costante la danza. ...

