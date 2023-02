Raimondo Todaro lascia Amici? Ultime news sulla moglie Francesca Tocca (Di giovedì 23 febbraio 2023) È il settimanale “Nuovo Tv” a lanciare l’indiscrezione secondo cui l’insegnante starebbe pensando di lasciare il talent show di Canale 5: alla base della decisione una nuova presunta crisi con la moglie, ballerina professionista del programma, e gli screzi con alcuni allievi. Raimondo Todaro lascia Amici 2023? Raimondo Todaro pronto a lasciare Amici? Per il professore di danza non sarebbe un momento facile. All’interno della scuola i continui battibecchi con l’allievo Mattia lo avrebbero provato, così come il fatto che Megan l’abbia “lasciato” per farsi seguire dal collega Emanuel Lo. Non solo: stando a quel che riferisce il settimanale Nuovo Tv, Todaro starebbe vivendo una nuova crisi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) È il settimanale “Nuovo Tv” a lanciare l’indiscrezione secondo cui l’insegnante starebbe pensando dire il talent show di Canale 5: alla base della decisione una nuova presunta crisi con la, ballerina professionista del programma, e gli screzi con alcuni allievi.2023?pronto are? Per il professore di danza non sarebbe un momento facile. All’interno della scuola i continui battibecchi con l’allievo Mattia lo avrebbero provato, così come il fatto che Megan l’abbia “to” per farsi seguire dal collega Emanuel Lo. Non solo: stando a quel che riferisce il settimanale Nuovo Tv,starebbe vivendo una nuova crisi ...

