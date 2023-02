Raimondo Todaro lascia Amici? L’indiscrezione: “È in crisi con la moglie Francesca Tocca” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Raimondo Todaro in crisi con la moglie Francesca Tocca: lascia Amici? Raimondo Todaro sarebbe pronto a lasciare il programma Amici, dove ricopre il ruolo di professore di danza, a causa di un momento no che starebbe attraversando con la moglie Francesca Tocca, anche lei nel cast del talent show. A lanciare L’indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv, secondo cui “dietro l’inquietudine di Raimondo ci sarebbe il momento ‘no’ che vive con la moglie Francesca Tocca, come lui nel cast dello show”. L’ex volto di Ballando con le Stelle, infatti, nelle ultime ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023)incon lasarebbe pronto are il programma, dove ricopre il ruolo di professore di danza, a causa di un momento no che starebbe attraversando con la, anche lei nel cast del talent show. A lanciareè il settimanale Nuovo Tv, secondo cui “dietro l’inquietudine dici sarebbe il momento ‘no’ che vive con la, come lui nel cast dello show”. L’ex volto di Ballando con le Stelle, infatti, nelle ultime ...

