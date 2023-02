Rai 3 regionale in HD, in Toscana, Lazio e Umbria test sul canale 102 DTT (Di giovedì 23 febbraio 2023) In Toscana, Lazio, Umbria, nelle prossime settimane nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere contestualmente in HD ANCHE IL canale regionale 818 (Rai 3 TGR Campania) Per permettere agli utenti di verificare la compatibilità dei propri ricevitori con la nuova funzionalità, da oggi e sino alla data del completamento delle operazioni sarà attivo un nuovo canale... Leggi su digital-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) In, nelle prossime settimane nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere conualmente in HD ANCHE IL818 (Rai 3 TGR Campania) Per permettere agli utenti di verificare la compatibilità dei propri ricevitori con la nuova funzionalità, da oggi e sino alla data del completamento delle operazioni sarà attivo un nuovo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFIORelly : @Lorella_Stagno Perché avevo letto in alto a sinistra, il simbolo di una sede regionale della Rai, no? - TgrRaiAltoAdige : Buongiorno con la #rassegna #stampa Alle 7 e 18 su @Radio1Rai va in onda il giornale radio regionale Alle 7 e 30 s… - JEDIEV11 : RT @TgrRaiAltoAdige: Buongiorno con la #rassegna #stampa di oggi Alle 7 e 18 su @Radio1Rai va in onda il giornale radio regionale Alle 7 e… - TgrRai : RT @TgrRaiVdA: La sessione è stata chiesta da 18 Consiglieri #IoSeguoTgr @TgrRai - TgrRaiVdA : La sessione è stata chiesta da 18 Consiglieri #IoSeguoTgr @TgrRai -