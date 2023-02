Ragazzi sparano con pistola a pallini, bimbo di quinta primaria colpito al collo. Il padre: “Fatto di inaudita gravità” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un alunno è stato colpito al collo mentre si affacciava alla finestra della scuola. I carabinieri sono intervenuti in una scuola primaria in città, dove alcuni Ragazzi hanno sparato con una pistola a pallini ai bambini affacciati durante il cambio dell'ora, colpendo uno di loro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un alunno è statoalmentre si affacciava alla finestra della scuola. I carabinieri sono intervenuti in una scuolain città, dove alcunihanno sparato con unaai bambini affacciati durante il cambio dell'ora, colpendo uno di loro. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Ragazzi sparano con pistola a pallini, bimbo di quinta primaria colpito al collo. La preside: “Fatto di inaudita gr… - Dome689 : RT @pirata_21: Usa, Nasce un club di adolescenti antisocial network, ragazzi si vedono ogni settimana in un parco: leggono e suonano la chi… - pirata_21 : Usa, Nasce un club di adolescenti antisocial network, ragazzi si vedono ogni settimana in un parco: leggono e suona… - Nazionalitalico : @sruotolo1 È stata una rissa. Basta. Ragazzi che si son picchiati. State montando un caso artificialmente. Non sarà… - tizy1289 : Signorini e Sonia che sparano la loro feccia sessista rovinando la storia di due ragazzi che raccontano della morte… -