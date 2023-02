Raffica di furti a Roma Nord | Balduina sotto assedio | negozianti stanchi e disperati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 febbraio 2023). Unadiche sta attanagliando da settimane il quadrantedella città, e in particolare la zona, dove si sono registrati diversi. La banda, stando alle testimonianze, sarebbe composta da soggetti giovanissimi, forse cinque in tutto. Anziana derubata a, visita di cortesia con furto di gioielli: arrestata coppiadi, l’ultimo caso aCappellini, giubbotti e mascherine anti Covid, questo sarebbe il loro abbigliamento tipico per portare a termine i loro colpi. Uno degli ultimi, come raccontato anche da il Messaggero, avvenuto in zona, previsamente su Via Seneca, poco dopo le 23.00, armati ...