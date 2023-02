R. Kelly è stato condannato a 20 anni di carcere per pedopornografia e adescamento di minori (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sconterà quasi tutta la pena assieme ai 30 anni a cui era già stato condannato per sfruttamento sessuale e associazione a delinquere Leggi su ilpost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sconterà quasi tutta la pena assieme ai 30a cui era giàper sfruttamento sessuale e associazione a delinquere

