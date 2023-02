“Questo non è amore”. GF Vip 7, Antonella l’ha dovuto ammettere su Edoardo Donnamaria (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si torna a parlare di Antonella Fiordelisi e della sua relazione con Edoardo Donnamaria all’interno del GF Vip 7. C’è stata una frase che ha rimbombato più d’altre nella casa e che chiaramente è stata riporta sui social da tanti utenti che l’hanno presa malissimo (ma anche bene, a seconda del tifo). Tutto è capitato durante i festeggiamenti per il compleanno di Andrea Maestrelli. Poco dopo i momenti di rito, tutti i vipponi si sono immediatamente ri-divisi creando i soliti gruppi all’interno della casa. Chi in sala da pranzo, chi fuori, chi in cucina. Ma è Antonella che ha preso subito la parola, facendo alcune riflessioni su come stiano cambiando le relazioni all’interno dell’appartamento di Cinecittà. L’ex schermitrice campana, sfogandosi con i suoi compagni, torna a parlare del suo rapporto con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si torna a parlare diFiordelisi e della sua relazione conall’interno del GF Vip 7. C’è stata una frase che ha rimbombato più d’altre nella casa e che chiaramente è stata riporta sui social da tanti utenti chenno presa malissimo (ma anche bene, a seconda del tifo). Tutto è capitato durante i festeggiamenti per il compleanno di Andrea Maestrelli. Poco dopo i momenti di rito, tutti i vipponi si sono immediatamente ri-divisi creando i soliti gruppi all’interno della casa. Chi in sala da pranzo, chi fuori, chi in cucina. Ma èche ha preso subito la parola, facendo alcune riflessioni su come stiano cambiando le relazioni all’interno dell’appartamento di Cinecittà. L’ex schermitrice campana, sfogandosi con i suoi compagni, torna a parlare del suo rapporto con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - Pontifex_it : Non disperdiamo la grazia di questo tempo santo: rispondiamo con generosità ai richiami forti della #Quaresima. Al… - Pontifex_it : Lo Spirito fa luce sul cammino della Chiesa. Egli non è solo la luce dei cuori, è la luce che orienta la Chiesa: fa… - simonarutiglia1 : RT @JamesLucasIT: Dopo essere stato salvato dalle macerie del terremoto in Turchia, questo gatto non vuole più separarsi dal suo soccorrito… - BattilaniIlaria : @quellicomeme71 Io è tutta la mattina che non mi capacito della bassezza che ci può essere in giro da parte di geni… -