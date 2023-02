Questa torta di mele non verrà, ma a voi non interessa (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ho rivolto due sollecitazioni a ChatGPT, l’intelligenza artificiale che mi ruberà il lavoro a breve. La prima era Questa: Costruisci un articolo di 2000 battute sulla torta di mele. La storia, come si prepara, dove si mangia la migliore e come è conosciuta all’estero. Questa la risposta. Esaustiva, chiara, scritta in un italiano corretto, senza sbavature, senza grandi voli pindarici ma comunque accettabile. Molti articoli che mi hanno proposto esseri umani sono stati più deludenti di così. La torta di mele è un dolce classico che viene preparato in molti paesi in tutto il mondo. La sua storia risale all’antichità, quando gli egizi e gli romani preparavano torte di mele a base di farina di grano, miele e spezie. La preparazione della torta di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ho rivolto due sollecitazioni a ChatGPT, l’intelligenza artificiale che mi ruberà il lavoro a breve. La prima era: Costruisci un articolo di 2000 battute sulladi. La storia, come si prepara, dove si mangia la migliore e come è conosciuta all’estero.la risposta. Esaustiva, chiara, scritta in un italiano corretto, senza sbavature, senza grandi voli pindarici ma comunque accettabile. Molti articoli che mi hanno proposto esseri umani sono stati più deludenti di così. Ladiè un dolce classico che viene preparato in molti paesi in tutto il mondo. La sua storia risale all’antichità, quando gli egizi e gli romani preparavano torte dia base di farina di grano, miele e spezie. La preparazione delladi ...

